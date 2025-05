Cusano Mutri | interrogazioni inevase e nessuna trasparenza la denuncia dell’opposizione

A Cusano Mutri, il gruppo consiliare Nuova Cusano solleva forti critiche nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'opposizione denuncia l'assenza di trasparenza e il mancato confronto istituzionale, accusando il Sindaco di non rispondere tempestivamente alle interrogazioni consiliari. "Rispondere è un dovere, non una concessione", affermano i consiglieri in una forte presa di posizione.

Il gruppo consiliare Nuova Cusano denuncia l'atteggiamento dell'Amministrazione comunale, accusando il Sindaco di evitare il confronto istituzionale e di non rispondere nei termini previsti alle interrogazioni consiliari. "Rispondere alle interrogazioni è un dovere, non una concessione", si legge nella nota.

