Curva nord tutta esaurita per Pescara-Catania ci sarà la carica di 10mila spettatori

La curva nord del Pescara è ufficialmente esaurita per la sfida contro il Catania, con un'affluenza prevista di circa 10.000 spettatori. La Delfino Pescara ha annunciato che, a partire dalle 11 di martedì 13 maggio, non ci sono più biglietti disponibili. L'attesa cresce in vista del fischio d'inizio, fissato per le 20 di mercoledì 14 maggio.

La Delfino Pescara fa sapere che dalle ore 11 di martedì 13 maggio la curva nord risulta tutta esaurita. Il fischio di inizio della partita Pescara-Catania è fissato alle otre 20 di mercoledì 14 maggio. Si va dunque verso un'aspettativa di pubblico importante, saranno circa 10mila le presenze. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Curva nord tutta esaurita, per Pescara-Catania ci sarà la carica di 10mila spettatori

Su questo argomento da altre fonti

Curva nord tutta esaurita, per Pescara-Catania ci sarà la carica di 10mila spettatori

Da ilpescara.it: Per la partita di ritorno in programma mercoledì 14 maggio si va verso il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Adriatico-Cornacchia ...

Pisa sogna la Serie A: entusiasmo alle stelle e Curva Nord esaurita in pochi minuti

tuttomercatoweb.com scrive: quando i biglietti per la Curva Nord della Cetilar Arena sono andati letteralmente a ruba: esauriti in pochi minuti dall’apertura della prevendita. Un segnale inequivocabile di quanto la città ...

Verona-Genoa: quasi esaurita la Curva Nord Superiore, a breve l’apertura di quella Inferiore

Si legge su informazione.it: Si preannuncia un altro esodo di massa tutto rossoblù verso il Bentegodi. Biglietti quasi esauriti nella Curva Nord Superiore riservata ai tifosi del Genoa: è in via di apertura la Curva Nord ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, la curva dei contagi rallenta : Le chiusure stanno funzionando

La curva di contagio sembra finalmente iniziare a raffreddarsi. Cos? ieri sera il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha convalidato in conferenza stampa quanto sempre pi? esperti stanno sostenendo nelle ultime ore.