Curva nord tutta esaurita per Pescara-Catania ci sarà la carica di 10mila spettatori

La curva nord dello stadio si prepara a esplodere di entusiasmo per la partita Pescara-Catania, con 10mila spettatori attesi. La Delfino Pescara ha annunciato che, a partire dalle ore 11 di martedì 13 maggio, i biglietti per la curva nord sono già esauriti. Il fischio d'inizio è fissato per mercoledì 14 maggio alle ore 20.

