Curva nord tutta esaurita per Pescara-Catania ci sarà la carica di 10mila spettatori

La curva nord è completamente esaurita per la sfida Pescara-Catania, con oltre 10.000 spettatori attesi. La Delfino Pescara ha annunciato che, a partire dalle 11 di martedì 13 maggio, non ci sono più posti disponibili. Il match è in programma mercoledì 14 maggio alle 20, promettendo un'atmosfera vibrante e carica di emozioni.

