Curriculum dello studente 2024 25 | pubblicata la nota operativa del MIM NOTA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa per il curriculum dello studente relativo all'anno scolastico 2024/2025. Questo documento, fondamentale per l'Esame di Stato del secondo ciclo, gioca un ruolo chiave nel supportare l'orientamento degli studenti, tracciando il loro percorso formativo e professionale.

