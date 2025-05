Curling Italia imbattibile! Successi assoluti e junior gli azzurri un’eccellenza del doppio misto!

Negli ultimi mesi, l'Italia del curling ha raggiunto traguardi straordinari, imponendosi anche nelle categorie junior e nel doppio misto. I successi degli azzurri richiedono un'attenta riflessione, poiché comprendere profondamente le loro gesta va oltre il semplice apprendimento. La vera sapienza si costruisce attraverso l'analisi e il confronto con le esperienze che hanno forgiato la loro eccellenza sportiva.

Quanto compiuto nell'ultimo mese dall'Italia del Curling merita un approfondimento e un ritorno, perché "sapere" e "capire" sono due concetti distinti. Non basta leggere e apprendere per comprendere. La sapienza è la base della comprensione, ma questa va costruita. Un conto è il nozionismo, che può essere acquisito da chiunque con un po' di attenzione; un altro paio di maniche è la cultura, in questo caso sportiva, conseguibile solo analizzando cum grano salis gli avvenimenti.Non v'è dubbio che, sino alla metà di aprile, la stagione del culing tricolore sia stata deludente. Sia la squadra maschile che quella femminile hanno tenuto un rendimento inferiore rispetto al fulgido 2023-2024. Poi è arrivata la primavera e, con essa, risultati strepitosi. Il movimento azzurro ha vinto i Mondiali junior maschili, i Mondiali di doppiomisto e i Mondiali junior di doppiomisto.