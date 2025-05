Cucciolo di cinghiale ucciso a calci da un automobilista La denuncia sui social

Un Cucciolo di cinghiale è stato ucciso a calci da un automobilista. Un episodio terribile che è stato denunciato da Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali in Italia e nel mondo. Un'azione, questa, che è stata definita "disumana", di "inaudita e gratuita violenza"

