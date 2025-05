Csv e Cittadini del mondo Il Comune manda la pec | Soluzione in via Bologna

Il Comune sta per inviare una PEC riguardo al nuovo indirizzo della Casa del Volontariato. Con ogni probabilità, la soluzione scelta sarà in via Bologna 637, a Chiesuol del Fosso. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, il Csv si prepara a questa novità, destinata a migliorare i servizi per i cittadini del mondo.

Con ogni probabilità, la Soluzione sarà via Bologna 637. Anche per il Csv. Non c'è nulla ancora di ufficiale ma la proposta che verrà formalizzata dall'amministrazione come Soluzione alternativa alla sede della casa del Volontariato sarà a Chiesuol del Fosso. Lo stabile che, fino a poco fa, ospitava Coldiretti. Fin dal principio l'acquisto di quell'immobile da parte dell'amministrazione – al di là della collaborazione con la questura per lo sportello immigrazione – era funzionale a creare uno spazio polifunzionale che ospitasse associazioni. Non stupisce dunque che, proprio ieri mattina, dagli uffici dell'assessore al Patrimonio Cristina Coletti (che sta seguendo la vicenda in relazione con il sindaco Fabbri), sia partita la pec attraverso la quale viene formalizzata la proposta – a Cittadini del mondo – di spostarsi come sede da via Kennedy a via Bologna come peraltro era stato anticipato in via informale nel corso dell'ultimo confronto fra coletti e i membri dell'associazione.

