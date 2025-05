Crosetto ci spiega perché la difesa di attacchi via missilistica deve essere una priorità per tutti

Crosetto sottolinea l'importanza cruciale della difesa contro gli attacchi missilistici, evidenziando la necessità di una strategia collettiva. Ma cosa significa concretamente difendersi dalla minaccia russa e proteggere i propri confini dalle aggressioni di Putin? Approfondiamo queste questioni fondamentali per garantire la sicurezza e la stabilità delle nostre nazioni.

Che cosa vuol dire esattamente proteggersi dalla minaccia russa? Che cosa vuol dire esattamente proteggere i propri confini dalle esondazioni di Putin? Che cosa vuol dire esattamente proteggere la

L’allarme di Crosetto: “Non abbiamo risorse per la sicurezza dell’Italia” - La situazione della difesa italiana, il recente attacco russo a Sumy e non solo: il ministro Guido Crosetto fa il punto sul nostro Paese. Ha più volte sottolineato la necessità dell’Italia di farsi ... 🔗newsmondo.it

Crosetto: "Difesa? Siamo messi male, manca tutto. Il 2% alla Nato è solo un inizio" - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, spiega la difficile situazione a livello militare del nostro Paese: "In questo contesto, - dice Crosetto a La Stampa - il due per cento non è più un ... 🔗affaritaliani.it

DIFESA, CROSETTO: “LA SPESA AL 2 PER CENTO È UN PUNTO DI PARTENZA” - Lo sostiene Guido Crosetto, in un’intervista alla ... “al momento non abbiamo né risorse per garantire la difesa dell’Italia nei prossimi anni come dovremmo. E quindi serve un’accelerazione”. E spiega ... 🔗opinione.it

