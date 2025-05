Cronache da Meridania | appuntamento con la raccolta di racconti scritta da Stefano Palmisano

"Cronache da Meridania" è la nuova raccolta di racconti di Stefano Palmisano, edita da Giazira scritture. Il suo viaggio letterario continua con una presentazione a Ceglie Messapica, giovedì 15 maggio, presso il Salone del Maac. Un'occasione imperdibile per scoprire il talento dell'autore fasanese e immergersi nelle sue affascinanti narrazioni.

