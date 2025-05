Crolla un mito: la Sampdoria saluta il calcio che conta. Simbolo di passione e identità, il club genovese affronta ora una realtà inaspettata, segnando il doloroso passaggio in Serie C. Non è solo una retrocessione, ma un duro colpo per una comunità che ha condiviso trionfi e sofferenze lungo la storica strada del calcio.

Alcune squadre sono simboli immortali del calcio, veri e propri vessilli di una comunità e di una città. La Sampdoria è una di queste, eppure oggi affronta una nuova realtà: la discesa in Serie C. Non è solo una retrocessione, ma un duro colpo per i suoi tifosi e per la storia del club che ha visto trionfare campioni e leggende. Dal paradiso all'inferno: la caduta della Sampdoria. Era il 1991 quando la Sampdoria conquistava il suo posto tra le grandi, vincendo il campionato italiano sotto la guida di Vujadin Boškov. In quel tempo, i "gemelli del gol", Gianluca Vialli e Roberto Mancini, insieme a stelle come Toninho Cerezo e Pietro Vierchowod, trasformavano ogni partita in puro spettacolo. La loro magia non si fermò allo scudetto. Nel 1992, la Samp sfiorò la Coppa dei Campioni, perdendo solo ai supplementari contro il Barcellona.