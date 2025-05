Crolla cornicione durante i lavori del terremoto | evacuata famiglia

Un'evacuazione d'emergenza a Tolentino dopo il distacco di un cornicione durante i lavori di demolizione. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bezzi, dove la caduta ha danneggiato due edifici, uno dei quali abitato. Il sindaco Mauro Sclavi ha ordinato l'evacuazione per garantire la sicurezza dei residenti.

Tolentino, 13 maggio 2025 - Intervento dei vigili del fuoco ieri sera a Tolentino, in via Bezzi, nel centro storico. Un cornicione si è staccato da una casa in demolizione causando alcuni danni a due edifici vicini, di cui uno abitato. Il sindaco Mauro Sclavi quindi, in via precauzionale e per questioni di sicurezza, ha firmato un’ordinanza di sgombero; per la famiglia che vi abita (composta da quattro persone) è stata trovata come soluzione per la notte un b&b. Oggi dovrebbero terminare i lavori di abbattimento e, dopo i controlli necessari, il nucleo potrebbe rientrare a casa. Sul posto anche la Polizia locale e la responsabile dell’area lavori pubblici. La situazione è rimasta circoscritta. Non sono stati registrati feriti.È successo intorno alle 19. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tolentino, con il supporto di personale da Macerata anche con il funzionario di servizio, che ha effettuato le verifiche per scongiurare la presenza di persone coinvolte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crolla cornicione durante i lavori del terremoto: evacuata famiglia

