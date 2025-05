Critiche alla mobilità green | Monopattini e biciclette fallimento della giunta

Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia, esprime forti critiche sulla mobilità green promossa dalla giunta comunale. Le sue affermazioni mettono in luce come l’amministrazione privilegi soluzioni superficiali, come monopattini e biciclette, a discapito di interventi realmente efficaci per risolvere i problemi di mobilità urbana. La situazione, secondo lui, è diventata insostenibile.

Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia critica le scelte dell’amministrazione comunale sulla mobilità. "La giunta comunale – afferma – sembra ormai prigioniera di una visione ideologica che antepone un green di facciata alla reale risoluzione dei problemi di mobilità urbana. Mentre la cittadinanza subisce un servizio di trasporto pubblico locale a dir poco inefficiente, l’amministrazione si concentra su soluzioni appariscenti (Monopattini elettrici) che però in poco tempo evaporano. Invece di affrontare con determinazione i problemi legati allamobilità, migliorando il servizio di Start Romagna – la cui qualità lascia profondamente a desiderare con corse continuamente soppresse – la giunta preferisce puntare su inutili progetti verdi di breve durata e discutibile utilità"."Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento ingiustificato delle zone ztl e delle tariffe dei parcheggi – prosegue Casali –, uno tentativo di dissuadere l’uso dell’auto privata senza offrire valide alternative. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Critiche alla mobilità green: "Monopattini e biciclette, fallimento della giunta"

