Critica la violenza verbale trumpiana Lo storico | Papa Leone XIV si farà ascoltare

Città del Vaticano, 13 maggio 2025 – In un momento in cui la violenza verbale di figure politiche come Trump sembra dilagare, Papa Leone XIV si fa sentire. Con la sua freschezza e il suo dinamismo, ricorda il potere della parola e la necessità di tornare a un dialogo rispettoso e costruttivo, simile a quello di Giovanni Paolo II.

Città del Vaticano, 13 maggio 2025 – "È un Papa incredibilmente giovane ed energico, un Papa così la Chiesa cattolica non l'aveva da 40 anni, da quando ci colpirono la forza e l'energia di Giovanni Paolo II negli anni '80". Massimo Faggioli, docente di storia della Chiesa alla Villanova University – proprio quella dove si è formato anche il neo Papa Robert Francis Prevost – è uno che di Papi se ne intende. Ma non solo. È esperto anche di Chiesa americana, con decine di pubblicazioni. L'ultima, dal titolo Da Dio a Trump. Crisi cattolica e politica americana aveva già inquadrato una serie di temi a partire dalla copertina che riporta la foto simbolo del presidente Usa, Donald Trump, sorridente di fianco al cardinale di New York, Timothy Dolan. Faggioli, andiamo dritti al punto. Leone è o non è un Papa anti-Trump?"Qui in America c'è la tentazione di pensare che ora un Papa americano risolverà tutti i problemi.

