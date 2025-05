Cristina Seymandi l' antifragile | La mia vita buttata in mezzo al mondo ma non mi hanno ferito

Nel suo libro "Antifragile", Cristina Seymandi condivide la sua esperienza di resilienza e crescita personale dopo una rottura improvvisa nell'agosto del 2023. Nonostante il dolore e l'umiliazione pubblica, l'autrice dimostra come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità, raccontando una storia di forza interiore e rinascita nel caos delle emozioni.

antifragile si diventa. Questo è il titolo del libro con il quale CristinaSeymandi racconta la dolorosa vicenda che nell'agosto del 2023 le ha messo soqquadro la vita, quando l'ex fidanzato durante una festa annunciò in modo molto rumoroso la fine della loro relazione. Annuncio ripreso dagli. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Cristina Seymandi, l'antifragile: "La mia vita buttata in mezzo al mondo, ma non mi hanno ferito"

