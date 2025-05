Cristina Rivetti chi è l’ultima ed ex moglie di Shel Shapiro | La fine è stata dolorosa

Cristina Rivetti è conosciuta come l’ultima ed ex moglie di Shel Shapiro, famoso cantante. Il loro matrimonio, iniziato poco dopo la drammatica scomparsa della prima moglie di Shapiro, Maria Lina Carreri, ha avuto un epilogo doloroso, segnato da tensioni e difficoltà, che ha culminato in una separazione complessa e emozionante.

CristinaRivetti è stata la seconda moglie di ShelShapiro, si sono sposati poco tempo dopo la scomparsa di Maria Lina Carreri, detta Mariolina, prima moglie del cantante, morta suicida nel 1992. Shapiro e Mariolina si erano sposati nell’aprile del 1969 e avevano avuto una figlia, Malindi. Con CristinaRivetti, ShelShapiro ha avuto altri due figli, i gemelli Pietro e Ginevra. Le seconde nozze si sono interrotte nel 1997, quando di comune accordo l’artista e la moglie hanno deciso di divorziare. In un’intervista, il cantante ha raccontato di aver sofferto molto per il distacco da entrambe le mogli: “Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cristina Rivetti, chi è l’ultima ed ex moglie di Shel Shapiro: “La fine è stata dolorosa”

