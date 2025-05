Cristiano Ronaldo nostalgia di casa? CR7 valuta l’addio all’Al-Nassr e pensa al ritorno in Portogallo

Cristiano Ronaldo sta riflettendo su un possibile addio all'Al-Nassr dopo una stagione deludente e senza trofei, alimentata dalla nostalgia di casa. Con il sogno di un ritorno in Portogallo, CR7 considera le opzioni future dopo l'eliminazione dalla Champions League asiatica, puntando a ritrovare la gloria nel suo paese natale.

CristianoRonaldo medita l’addioall’Al-Nassr dopo una stagione senza trofei e con molte delusioni: ecco il sogno di CR7 CristianoRonaldo starebbe valutando l’addioall’Al-Nassr dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica e l’ennesima stagione senza trofei. Il rinnovo con il club saudita, che sembrava già definito, è ora in stallo e il portoghese si sarebbe . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, nostalgia di casa? CR7 valuta l’addio all’Al-Nassr e pensa al ritorno in Portogallo

