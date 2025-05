Cristiano Ronaldo clamoroso colpo di scena | la decisione inaspettata

Cristiano Ronaldo sorprende tutti con una decisione inaspettata che segna un clamoroso colpo di scena nella sua carriera. L’asso lusitano, noto per la sua determinazione e fame di vittoria, si prepara a scrivere un nuovo capitolo, destando l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Cosa riserverà il futuro a questo straordinario calciatore?

CristianoRonaldo è pronto ad un colpo di scena davvero clamoroso: la decisioneinaspettata dell’attaccante lusitanoCristianoRonaldo è una furia. L’asso lusitano è da sempre abituato a vincere titoli a iosa, a conquistare trofei – di squadra e personali – per rimpinguare la sua bacheca che ormai ha le dimensioni di un monolocale. Ed invece fin dall’inizio della sua esperienza in Arabia Saudita all’Al-Nassr non ha ancora conquistato un solo trofeo.Solo bottini magri per il calciatore che ha iniziato a riflettere sul suo futuro dopo l’eliminazione della squadra allenata da Pioli nella AFC Champions League. Il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025 sembra cosa fatta ma negli ultimi giorni CR7 ha frenato su questa trattativa.Ronaldo torna allo Sporting? La clamorosa opzioneRonaldo starebbe addirittura pensando di lasciare l’Arabia Saudita e tornare in Portogallo, nello Sporting Lisbona, la prima squadra da professionista. 🔗Leggi su Rompipallone.it