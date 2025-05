Crisi ex Ilva i cassintegrati salgono a 4000

La crisi dell'ex Ilva si aggrava, con il numero dei cassintegrati che sale a 4.000 e un altoforno fermo. La produzione è al minimo e i sindacati sollecitano un intervento del governo. Intanto, si profila il rischio che l'ultimo provvedimento della Procura possa spingere Baku Steel a ritirarsi dalla situazione, aumentando ulteriormente l'incertezza.

Fermo un altoforno, produzione al minimo. I sindacati: “Intervenga il governo”. Ora si teme che l’ultimo provvedimento della Procura metta in fuga Baku Steel 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crisi ex Ilva, i cassintegrati salgono a 4000

Ilva, la crisi si aggrava: 4mila lavoratori in cig

