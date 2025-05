Criminalità si infiltra in un’azienda multato notaio perché ha violato le norme antiriciclaggio

Un notaio di Pavia è stato multato di 350mila euro per violazioni delle norme antiriciclaggio, accusato di aver facilitato l'infiltrazione di un gruppo criminale in un'azienda. Gli inquirenti denunciano la presenza di membri con precedenti per reati di stampo mafioso, rivelando una grave preoccupazione per la sicurezza e l'integrità del tessuto economico locale.

Varese, 13 maggio 2025 - Un notaio di Pavia è stato sanzionato per 350mila euro per aver violato le norme sull'antiriclaggio,Secondo gli inquirenti ha aiutato un gruppo criminale composto da sei persone (una con precedenti per reati di stampo mafioso) a infiltrarsi in un'azienda in grosse difficoltà economiche di Somma Lombardo.A suscitare l'attenzione militari della Guardia di Finanza della compagnia di Gallarate è stata la vendita dei due immobili dove la ditta, che si occupava di commercio all'ingrosso di articoli antincendio, antinfortunistici e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aveva sede. Immobili ceduti a un prezzo molto più basso di quello di mercato con atto vagliato dal notaio finito sotto inchiesta.Dagli accertamenti sono emerse numerose anomalie legate all'operazione: l'uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente e l'acquisto dei beni da parte di un pregiudicato, disoccupato e legato alla Criminalità organizzata. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Criminalità si infiltra in un’azienda, multato notaio perché ha violato le norme antiriciclaggio

