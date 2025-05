Cresce il partenariato Italia- Giappone export al +25%

Cresce il partenariato tra Italia e Giappone, con un export che raggiunge il 25%. La XXXIV Assemblea mira a rafforzare la cooperazione economica e industriale, promuovendo investimenti e scambi commerciali in settori innovativi come digitalizzazione e sostenibilità, per costruire relazioni strategiche sempre più solide.

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare la cooperazione economica e industriale tra Italia e Giappone, favorire la creazione di partenariati strategici, investimenti e scambi commerciali in settori chiave e innovativi, come la digitalizzazione e la sostenibilità.Sono alcuni degli obiettivi della XXXIV Assemblea Generale dell’Italy-Japan Business Group (IJBG), organismo nato nel 1989 e co-presieduto, per parte Italiana, da Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo S.p.A., e, per parte Giapponese, da Shunichi Miyanaga, Director & Member of the Board di Mitsubishi Heavy Industries.Il Gruppo rappresenta uno dei principali fori di confronto economico tra i due Paesi e l’Assemblea Generale annuale costituisce non solo un momento di indirizzo strategico, ma anche un’importante occasione per la presentazione ufficiale di nuovi soci, rafforzando la rete di contatti e le opportunità di collaborazione. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Cresce il partenariato Italia- Giappone, export al +2,5%

