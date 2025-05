Cremonese sfida il Pisa | Vazquez torna in campo Stroppa squalificato

La Cremonese si prepara ad affrontare il Pisa nell'ultima giornata di regular season, con un occhio ai playoff. Mentre Stroppa è squalificato, il ritorno di Vazquez in campo potrebbe rivelarsi determinante. I grigiorossi, già certi del quarto posto, cercano di chiudere in bellezza e inseguire il terzo posto occupato dallo Spezia.

Ultima gara di “regular season“ per una Cremonese (forse) già con la testa ai playoff. Questa sera i grigiorossi fanno visita al Pisa, promosso in Serie A da due settimane. Con il quarto posto blindato gli uomini di Stroppa proveranno a dare il difficile assalto alla terza piazza dello Spezia (servirà vincere e sperare in un pareggio dei liguri), che però potrebbe avere vita facile col retrocesso Cosenza. In ogni caso il big-match di giornata verrà gestito in casa Cremonese tra grandi ritorni, assenze e una volontà di turnover ragionato.Chi torna è Franco Vazquez, simbolo e trascinatore della squadra fino a marzo prima di essere squalificato 8 turni per insulti razzisti a Mehdi Dorval del Bari. El Mudo riprenderà probabilmente dal 1’ il suo posto come seconda punta. Accanto lui dovrebbe esserci Bonazzoli: De Luca riposerà in panchina, mentre Nasti e Johnsen sono squalificati. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese sfida il Pisa: Vazquez torna in campo, Stroppa squalificato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cremonese sfida il Pisa: Vazquez torna in campo, Stroppa squalificato - Ultima gara di regular season per la Cremonese contro il Pisa, con Vazquez di nuovo in campo e Stroppa squalificato. 🔗sport.quotidiano.net

Cremonese a Pisa per vincere e sperare in un regalo di Alvini da La Spezia. Attesa per gli ultimi verdetti. - La Serie B è pronta per l’ultimo atto della stagione 2024/2025. Questa sera va in scena il recupero della 34a giornata, in cui si attende di sapere chi completerà la griglia dei playoff e chi saluterà ... 🔗sportgrigiorosso.it

Cremonese, Vazquez torna in campo: minuti preziosi in vista dei playoff - Dopo aver scontato 8 giornate di squalifica per presunte frasi discriminatorie nei confronti di Dorval, Franco Vazquez è pronto a tornare in campo. Come riportato da cuoregrigiorosso.com, il fantasist ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mattarella sulle Cariche a Pisa e Firenze: Piantedosi Valuterà gli Eccessi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso posizione in merito agli eventi di Pisa e Firenze, dove durante i cortei studenteschi per la fine dei bombardamenti a Gaza si sono verificate cariche delle forze dell'ordine sui manifestanti.