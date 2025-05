Cremlino ' diremo chi sarà a Istanbul quando Putin decide'

Il Cremlino ha annunciato che la Russia si sta preparando per le trattative dirette con l'Ucraina, previste giovedì a Istanbul. Tuttavia, il nome dei rappresentanti di Mosca verrà svelato solo dopo la decisione del presidente Vladimir Putin, come dichiarato dal portavoce Dmitry Peskov. Le attese crescono in un contesto di tensioni geopolitiche in evoluzione.

La Russia continua a "prepararsi" alle trattative dirette con l'Ucraina giovedì a Istanbul ma annuncerà chi sarà presente in rappresentanza di Mosca solo quando il presidente Vladimir Putin lo avrà deciso. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, 'diremo chi sarà a Istanbul quando Putin decide'

