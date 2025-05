Crai punta al 50% del fatturato con prodotti a marchio entro il 2030

Crai, noto marchio della grande distribuzione con oltre 1.500 punti vendita in Italia, punta a raggiungere il 50% del proprio fatturato con prodotti a marchio entro il 2030. Questo ambizioso obiettivo è stato annunciato durante la presentazione del libro "Alimenta" a Milano, sottolineando il forte impegno dell'azienda nell'innovazione e nella sostenibilità.

Crai, marchio della grande distribuzione organizzata presente con oltre 1.500 tra supermercati, superette e negozi alimentari in Italia, mira ad avere entro il 2030 metà del suo fatturato realizzato con prodotti a marchio. E' un dettaglio emerso durante la presentazione a Milano del libro "Alimentazione e Benessere - Nutrirsi bene per una vita, sana e attiva". Una pubblicazione voluta da Crai, ha spiegato l'a.d. Giangiacomo Ibba, "per costruire una distribuzione diversa che metta al centro il cliente e il suo benessere".A rispondere ad una domanda sul fatturato futuro è stato Roberto Comolli, dg di Food 5.0, la società che sviluppa i prodotti a marchio privato. La divulgazione "è fondamentale - ha detto -. Il libro parla in un linguaggio semplice, e ha un prezzo, 2 euro, accessibile a tutti". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crai punta al 50% del fatturato con prodotti a marchio entro il 2030

