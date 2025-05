CPI ci sarà a La Spezia | Nessun passo indietro

CasaPound Italia non fa un passo indietro e conferma la manifestazione a La Spezia, nonostante il divieto per piazza Brin. La nuova posizione è stata comunicata alla Questura e l’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio alle 16 in piazza Garibaldi. Il corteo si svolgerà come previsto, mantenendo viva la presenza del movimento.

Roma, 13 mag – Nonostante il divieto imposto per piazza Brin, CasaPound Italia conferma la propria manifestazione per sabato 17 maggio alle ore 16 a La Spezia. Il movimento ha comunicato alla Questura il cambio di posizione: l’appuntamento è ora fissato in piazza Garibaldi.Confermato il corteo per la remigrazione a La Spezia«La comunicazione del divieto di manifestare in piazza Brin è surreale – si legge nella nota diffusa da CasaPound – ma vogliamo dimostrare ancora una volta senso di responsabilità: abbiamo comunicato alla Questura di La Spezia piazza Garibaldi, invece che piazza Brin, come nuovo appuntamento e non accetteremo ulteriori divieti». Il movimento sottolinea che l’iniziativa è stata regolarmente preannunciata con settimane di anticipo, e definisce “assurdo” che una piazza inizialmente disponibile sia poi stata concessa ad un’altra associazione. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - CPI ci sarà a La Spezia: “Nessun passo indietro”

