Courier Sda di Piacenza | raggiunto accordo per il premio di risultato Filt Cgil | Giusto riconoscimento

Il courier SDA di Piacenza ha raggiunto un importante accordo con la Filt Cgil per un premio di risultato, riconoscendo il valore del lavoro svolto. L'intesa, siglata tra il sindacato e Gimbo srl, coinvolge circa un centinaio di lavoratori e premia il raggiungimento di parametri di produttività e presenza individuale, valorizzando gli sforzi del team.

Courier Sda Piacenza: sottoscritto tra la Filt Cgil di Piacenza e la Gimbo srl, azienda che gestisce l'appalto di Sda a Piacenza, un accordo di premialità che coinvolge un centinaio di lavoratori.Un premio di risultato che, al raggiungimento dei parametri di produttività e presenza individuale.

