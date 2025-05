Costiera Yacht presenta CY39 uno yacht mediterraneo innovative by tradition al Salone Nautico di Venezia 2025

Costiera Yacht presenta CY39, un'innovativa imbarcazione mediterranea, al Salone Nautico di Venezia 2025. Fondata nel 2024 da Luciano Savelli e Giorgio Santello, questa nuova azienda italiana è dedicata alla creazione di yacht a motore che uniscono artigianalità e stile sartoriale, portando un tocco di eleganza e tradizione nel mondo della nautica.

Costierayacht (Costierayacht.com) è una nuova azienda italiana che realizza imbarcazioni a motore con un tocco artigianale e stile sartoriale. Fondata nel 2024 da Luciano Savelli e Giorgio Santello, giovani imprenditori con già una notevole esperienza nel settore, Costierayacht ha i suoi cantieri a Fano (PU), nelle Marche e incarna i valori del Made in Italy, per proporre esperienze uniche in mare. Al SaloneNautico di Venezia2025 (29 maggio - 2 giugno) presenta il progetto della sua prima imbarcazione, CY39. Si tratta di una barca sorprendente. E' immatricolabile come natante, ovvero un'imbarcazione da diporto con palesi vantaggi di gestione, ma con una lunghezza fuori tutto di 12 metri ed una larghezza di 3.4 metri. E' destinata a chi vuole il massimo della funzionalità e dello stile ed ogni dettaglio è realizzato con cura maniacale. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Costiera Yacht presenta CY39, uno yacht mediterraneo innovative by tradition, al Salone Nautico di Venezia 2025

Ne parlano su altre fonti

Costiera Yacht presenta CY39, uno yacht mediterraneo innovative by tradition, al Salone Nautico di Venezia 2025 - Costiera Yacht (costierayacht.com) è una nuova azienda italiana che realizza imbarcazioni a motore con un tocco artigianale e stile ... 🔗iltempo.it

Da Fano a Venezia, il debutto di Costiera Yacht: il CY39 si battezza al Salone Nautico - Il nuovo cantiere navale fanese al suo debutto con un natante lungo 12 metri, che unisce linee mediterranee tradizionali a soluzioni di design contemporaneo ... 🔗msn.com

COSTIERA YACHT PRESENTA CY39: UNO YACHT MEDITERRANEO INNOVATIVE BY TRADITION - Costiera Yacht ha i suoi cantieri a Fano (PU), nelle Marche e incarna i valori del Made in Italy, per proporre esperienze uniche in mare. Al Salone Nautico di Venezia 2025 (29 maggio - 2 giugno) ... 🔗lombardiapress.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Frana sulla costiera ad Amalfi : Sfiorate case

Paura ad Amalfi, dove una frana ha sfiorato abitazioni e sommerso la statale 163,raggiungendo il lungomare della Marinella.