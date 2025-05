Costanza Caracciolo e l’aborto spontaneo | Ricevevo auguri mentre piangevo

Costanza Caracciolo ha affrontato un tema delicato e personale durante la sua ospitata a "La Volta Buona", rivelando il dolore per l'aborto spontaneo vissuto. Con grande coraggio, ha condiviso il suo racconto toccante, rivelando la contraddizione di ricevere auguri mentre lottava con la tristezza, emozionando il pubblico e offrendo una testimonianza di vulnerabilità e resilienza.

È un racconto toccante quello che CostanzaCaracciolo ha condiviso il 12 maggio durante la sua ospitata a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. L’ex velina ha parlato pubblicamente, forse per la prima volta con questa intensità, del dolore per l’abortospontaneo che ha vissuto nel 2017, prima di diventare mamma per la prima volta l’anno seguente.La gravidanza e la notizia data troppo prestoCaracciolo ha spiegato che lei e il marito Christian Vieri avevano deciso di provare ad avere un figlio, ma la gravidanza si interruppe al terzo mese. In quei giorni, però, la stampa diffuse la notizia dell’attesa:“Le tempistiche non sono state rispettate dal giornalismo, ci sono dei mesi che si devono superare prima di dare notizie del genere. Fu assurdo che il giorno in cui uscì la notizia, scoprì di aver perso il mio bambino. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it