Costanza Caracciolo e l’aborto | “I giornali anticiparono la notizia della gravidanza ricevevo auguri mentre piangevo”

Costanza Caracciolo ha condiviso un momento intimo e doloroso della sua vita, raccontando l'aborto spontaneo subito prima di diventare madre nel 2018. Ospite a "La Volta Buona", ha rivelato come la notizia della gravidanza, anticipata dai giornali, l’abbia portata a ricevere auguri mentre lottava con la tristezza della perdita.

Ospite a La Volta Buona, CostanzaCaracciolo ha raccontato l'aborto spontaneo che subì prima di diventare mamma per la prima volta nel 2018. I giornali diedero la notiziadellagravidanza in anticipo, motivo per cui l'ex velina si trovò a ricevere messaggi di auguri anche in quel momento difficile: "I giornalisti non rispettarono le mie tempistiche". 🔗Leggi su Fanpage.it

