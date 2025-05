Così fan tutte cinque imperdibili spettacoli teatrali a Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna si prepara ad accogliere la celebre opera "Così fan tutte" di Mozart, una vera gemma del repertorio lirico. Con cinque spettacoli imperdibili, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nell'affascinante mondo della scuola degli amanti e vivere un'esperienza artistica unica nella suggestiva cornice del teatro.

Prosegue la ricca stagione d'opera 2025 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: dal titolo Così fan tutte, va in scena in città la celebre opera, ossia La scuola degli amanti, di Wolfgang Amadeus Mozart.Il Teatro Comunale Nouveau presenta Così fan tutte

