Il volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto nel luglio 2014 sopra l'Ucraina orientale, ha visto la tragica morte di 298 persone. Recenti indagini dell'Agenzia per l'aviazione dell'Onu hanno stabilito che la Russia è responsabile dell'attacco, esaminando in dettaglio gli eventi che hanno portato a questa atroce tragedia aerea.

La Russia sarebbe responsabile dell’abbattimento del volo Mh17 della Malaysia Airlines sull’Ucraina orientale nel luglio 2014.A stabilirlo è stata l’Agenzia per l’aviazione dell’Onu. nellatragedia tutte le 298 persone a bordo dell’aereo passeggeri morirono. Il velivolo fu abbattuto da un missile di fabbricazione russa, ma Mosca ha sempre negato ogni responsabilità per il disastro aereo.Così è statoabbattuto il voloMh17, nellatragediaaereamorirono 298 persone: la ricostruzionedell’Onu e la responsabilitàdellaRussia (ANSA FOTO) – Notizie.comLa notizia giunge a pochi giorni dall’atteso appuntamento del 15 maggio a Istanbul, quando tra Ucraina e Russia dovrebbero andare avanti i negoziati per un cessate il fuoco. Il presidente ucraino volodomyr Zelensky ha invitato l’omologo russo Vladimir Putin ad un faccia a faccia in Turchia per porre fine alle ostilità. 🔗Leggi su Notizie.com