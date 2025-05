Così come mi viene è il nuovo singolo di Francesco Gabbani

Il 16 maggio debutta in radio "Così come mi viene", il nuovo singolo di Francesco Gabbani, estratto dal suo sesto album "Dalla tua parte". Prodotto dai Room 9, il brano promette di catturare l'ascoltatore con le sue sonorità uniche e un messaggio profondo, in perfetto stile Gabbani.

Esce il 16 maggio nelle radio "Cosìcome mi viene" il nuovosingolo di FrancescoGabbani contenuto nell'ultimo lavoro "Dalla tua parte", il suo sesto album in studio pubblicato a febbraio da BMG. Il brano è prodotto dai Room 9. "La canzone" racconta Francesco "ricorda il potere delle canzoni che vengono a prenderci nel traffico dei pensieri e ci portano via, ci fanno fischiettare, o ballare. Tutti dovremmo avere una canzone da cantare a braccia spalancate sul palco di Sanremo. Una canzone semplice e bella, senza pretese, senza senso, da cantare Cosìcome ci viene, che non faccia troppo pensare, ma solo star bene." È proprio questa l'essenza del brano: un inno alla libertà emotiva, all'amore che non ha bisogno di essere spiegato, alla leggerezza che non è superficialità ma respiro.

