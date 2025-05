Cos’è l’anti-spoofing il filtro che blocca le chiamate spam dei call center Come funziona

L'antispoofing è un innovativo filtro che blocca le chiamate spam dei call center, contribuendo a proteggere gli utenti da telefonate moleste e truffe. Dopo il fallimento del Registro Pubblico delle Opposizioni, l'AGCOM ha implementato questa misura obbligatoria per gli operatori telefonici, segnando un passo avanti significativo nella lotta contro le chiamate indesiderate.

La lotta contro telefonate moleste e truffe telefoniche entra in una nuova fase. Dopo il flop del Registro Pubblico delle Opposizioni, l’AGCOM ha annunciato una misura concreta e obbligatoria per gli operatori telefonici: l’introduzione del filtro anti-spoofing, pensato per contrastare le chiamate con numeri falsificati. Ma Cos’è? E Comefunziona? Lo spoofing telefonico (o CLI spoofing) è una tecnica fraudolenta che consente di camuffare il numero del chiamante, facendo apparire sul display della vittima un numero apparentemente legittimo: il contatto della banca, un numero locale, un ente pubblico o persino quello di un amico in rubrica. Il problema è diventato allarmante: ogni giorno milioni di chiamate vengono generate da software automatici che utilizzano numeri casuali o rubati online tramite tecniche Come lo stuffing (furto di dati, compresi i numeri di telefono). 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cos’è l’anti-spoofing, il filtro che blocca le chiamate spam dei call center. Come funziona

