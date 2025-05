Cos’è il Tlc il ciclone simil-tropicale che sta per abbattersi sull’Italia | Protezione civile già in allerta massima

Il TLC, un ciclone similtropicale, si avvicina all'Italia, spingendo la Protezione Civile ad attivare l'allerta massima. Campania e Toscana sono già in stato di vigilanza, mentre altre regioni potrebbero seguirne l'esempio. Forti temporali, in corso da oggi, saranno aggravati da ulteriori perturbazioni nei prossimi giorni, richiedendo attenzione e precauzioni su tutto il territorio.

Le sale operative della Protezionecivile di Campania e Toscana hanno già alzato il livello di guardia, ed è probabile che seguiranno il loro esempio altre regioni.Il motivo è che i temporali in atto sin da oggi su diverse aree del territorio nazionale saranno seguiti da altre due perturbazioni. Più violente. Le ultime previsioni meteo per il nostro Paese parlano chiaro.Cos’è il Tlc, il ciclonesimil-tropicale che sta per abbattersisull’Italia: “Protezionecivile già in allertamassima” (CANVA FOTO) – Notizie.comA partire dalle prossime ore, facendo il loro ingresso ufficiale giovedì 15 maggio 2025, entreranno sul territorio italiano un ciclonesimil-tropicale ed un fronte temporalesco proveniente dall’Europa del nord. Aria calda ed aria fredda si scontreranno. Un mix pericolosissimo che potrebbe dare origine a nubifragi dall’esito imprevedibile. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cos’è il Tlc, il ciclone simil-tropicale che sta per abbattersi sull’Italia: “Protezione civile già in allerta massima”

