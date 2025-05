Cose fondamentali da sapere sul prossimo Pitti Uomo

Il Pitti Uomo, in programma dal 17 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, torna con la sua 108ª edizione, presentando le collezioni primavera/estate 2026 di oltre 730 brand, di cui il 43% internazionali. Il tema di quest’anno, "Pitti Bikes", celebra la bicicletta, evidenziando la sua influenza nel mondo della moda e dello stile.

Il PittiUomo inizia il prossimo 17 giugno, nella consueta cornice della Fortezza da Basso di Firenze e presenta le collezioni primaveraestate 2026 di circa oltre 730 brand, di cui il 43% esteri. Il tema di questa edizione, la numero 108, è Pitti Bikes, con un grande focus sulla bicicletta in tutta la sua filosofia di vita e di stile. Nelle ultime settimane i primi nomi legati a questo nuovo appuntamento con la moda maschile erano già iniziati a circolare, e il calendario a prendere forma. Nello specifico, tra le Cose da segnare in agenda l'evento di Homme Plissé Issey Miyake che in qualità di ospite d'onore di PittiUomo presenterà il prossimo mercoledì 18 giugno, a Villa Medicea della Petraia, una delle ville, nelle colline di Firenze, appartenute alla famiglia dei Medici, non solo la collezione maschile PE 2026, ma l'arte della plissettatura del brand.

