cosa succederà con papa leone xiv al disgelo tra vaticano e cina

A prima vista l'elezione di papaLeone XIV sembrerebbe una battuta d'arresto sul percorso di disgelo tra Vaticano e Cina. A uno sguardo più profondo però non è detto che sia così. Certo, chi si aspettava un altro pontefice «venuto dalla fine del mondo», preferibilmente asiatico, può essere rimasto deluso dalla nomina del primo papa degli Stati Uniti. Attenzione però a pensare che si tratti di una vittoria per Donald Trump. Anzi. «Leone XIV è un marxista, sarà un papa woke», ha scritto in un post molto citato su X Laura Loomer, stretta alleata del presidente americano. Trump ha sin qui tenuto una linea più moderata, dicendo di «non vedere l'ora» di incontrare il papa. Ma la base Maga (Make America great again) è sul piede di guerra e descrive la sua nomina come un dispetto o una sfida diretta per contrastare la Casa Bianca.