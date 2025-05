Cosa sta succedendo tra Elio Germano e il Ministro Giuli?

Negli ultimi giorni, il confronto tra Elio Germano e il ministro Giuli ha infuocato il dibattito pubblico. La polemica è esplosa quando l'attore ha espresso la sua difficoltà ad ascoltare le parole del ministro durante un evento al Quirinale, scatenando una serie di scambi pungenti tra i due. La situazione si è intensificata, attirando l'attenzione dei media.

È già una settimana che ElioGermano e il MinistroGiuli vanno avanti a punzecchiarsi; tutto è iniziato quando Germano (durante la cerimonia tenutasi al Quirinale poche ore prima dei David di Donatello) aveva detto di aver fatto una gran fatica ad ascoltare il Ministro, invitando quest'ultimo a preoccuparsi più della difficile situazione dell'industria cinematografica italiana e a pensare meno a «piazzare i loro uomini nei posti chiave come fanno i clan».Le frecciatine al MinistroGiuli non sono mancate neanche durante la serata dei David, anche Pupi Avati ha dedicato una buona parte del suo infinito discorso a spiegare alla Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Bergonzoni, tutto quello che non funziona oggi nei rapporti tra cinema e Stato italiano. Ovviamente, quando Germano è salito sul palco per ritirare il premio al Miglior attore protagonista, ha ribadito il messaggio: il cinema italiano è in crisi, «e noi crediamo per grossa responsabilità del ministero della Cultura.