Cosa significa quando il cane si lecca i baffi | perché lo fa e cosa vuole comunicare quando si pulisce il muso con la lingua

Il comportamento del cane che si lecca i baffi può rivelare molto sul suo stato d'animo. Se da un lato è normale dopo aver mangiato, dall'altro un leccamento eccessivo può segnalare stress, ansia o un fastidio fisico. È importante osservare il contesto per capire il messaggio che il nostro amico a quattro zampe vuole comunicare.

