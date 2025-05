Cosa fare se si sorprende il proprio figlio a rubare? Il parere del pedagogista

Scoprire che il proprio figlio ruba può essere sconvolgente, ma è fondamentale affrontare la situazione con calma e apertura al dialogo. Il pedagogista Luca Frusciello offre preziosi consigli su come gestire questi momenti delicati, promuovendo la comunicazione e la comprensione, anziché cedere alla rabbia. Ecco come agire in modo costruttivo.

Se nelle tasche di propriofiglio si trovano dei giochini di un compagno di classe o se si sorprende il propriofiglio adolescente a rubare dei soldi, come può agire un genitore, favorendo il dialogo e senza farsi vincere dalla rabbia? Lo ha spiegato a Fanpage.it il pedagogista Luca Frusciello. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa fare se si sorprende il proprio figlio a rubare? Il parere del pedagogista - Se nelle tasche di proprio figlio si trovano dei giochini di un compagno di classe o se si sorprende il proprio figlio adolescente a rubare dei soldi

