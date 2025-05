Cosa aspettano a convocare in Antimafia il capitano Carmine Iannetta?

Da anni si attende la convocazione del capitano Carmine Iannetta in antimafia. Dopo aver rivelato, durante un'audizione del 9 ottobre 1998, la conoscenza di nomi di politici collegati ai mafiosi fin dal 1990, Iannetta è tornato al centro del dibattito su segreti e omertà all'interno delle istituzioni. Ma cosa ne è stato del suo stato di salute e della sua testimonianza?

Come sta il capitanoCarmineIannetta?L’ufficiale dei carabinieri il quale, sentito in Procura a Palermo il 9 ottobre 1998, mise a verbale che i nomi dei politici in relazione con i mafiosi il ROS ce li aveva fin dal 1990, ma che non vennero trascritti nella informativa consegnata a Giovanni Falcone nel febbraio del 1991 perché i suoi superiori le giudicarono “irrilevanti”. L’episodio di capitale importanza è inserito nella vicenda cruciale della gestione del mitico rapporto “mafia-appalti” che il ROS portò a Giovanni Falcone, in quel momento ancora procuratore aggiunto a Palermo, ma con le valigie ormai pronte per volare a Roma ad occupare l’ufficio del capo degli affari penali presso il Ministero della Giustizia, di cui era titolare Claudio Martelli. Falcone infatti mise il rapporto nelle mani dell’allora procuratore Giammanco e si congedò. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cosa aspettano a convocare in Antimafia il capitano Carmine Iannetta?

