Cortona ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico

Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona lancia una nuova iniziativa per la raccolta dei rifiuti nel centro storico: sono arrivati gli shopper per le strutture ricettive. Con la distribuzione dei kit, l'obiettivo è migliorare il decoro urbano e incrementare la raccolta differenziata, promuovendo un ambiente più pulito e sostenibile per residenti e turisti.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiutidellestrutturericettive del centrostoricoPartita la distribuzione dei kit. Obiettivo: migliorare il decoro e aumentare la differenziata»È iniziata la distribuzione dei nuovi kit per favorire il corretto smaltimento dei rifiutidellestrutture turisticoricettive del centrostorico. I titolari delle attività hanno ricevuto una comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale che li invita a ritirare le nuove dotazioni che permetteranno di migliorare la qualità della raccolta differenziata e quindi di favorire il decoro del centrostorico.«In questi ultimi anni il Comune di Cortona ha intrapreso un percorso impegnativo e ambizioso in tema di gestione dei rifiuti, riorganizzando i servizi sia nel centrostorico che in altre zone del territorio - dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi - A questo nuovo percorso i cittadini hanno partecipato con una risposta attiva, che ci incoraggia ad andare avanti per avvicinarci ancora di più agli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico - Al fine di aumentare il decoro nel centro storico e di fornire ai turisti le corrette informazioni in merito alla raccolta differenziata, a partire dal 7 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ... 🔗lanazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.