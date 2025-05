Corti che passione | stasera una selezione dei Nastri d’Argento

Stasera torna "Corti Che Passione" al Cinema Il Nuovo! Dopo il grande successo delle prime due serate, ci delizieremo con una selezione dei Nastri d'Argento, grazie alla collaborazione tra Fice, Anec, Rai Cinema e Alice nella Città. Un'opportunità imperdibile per scoprire il meglio del cortometraggio italiano!

Terzo appuntamento con ‘Corti Che passione’. Dopo il successo delle prime due tappe, arriva al Cinema Il Nuovo, una selezione dei Cortid’Argento grazie all’iniziativa della Fice, dell’Anec, di Rai Cinema e di Alice nella Città, che hanno finalmente acceso ben 100 schermi dei cinema italiani per promuovere il cinema breve. Un’iniziativa preziosa alla quale i Nastrid’Argento hanno aderito con entusiasmo unendosi, come il David di Donatello, a quest’esperimento che ogni secondo martedì del mese, proporrà in tutta Italia, e anche alla Spezia, una selezione sempre nuova di cortometraggi, portando sul grande schermo il meglio di un mondo sempre più aperto al talento, alla creatività e alla sperimentazione. I Corti che saranno presentati oggi, alle 16.15, sono: diretto da Maurizio Lombardi e interpretato da Francesco Gheghi, attore tra i più apprezzati dell’ultima stagione, ‘Marcello’ è una dichiarazione d’amore al cinema attraverso la storia di due ragazzi della periferia romana che per rabbia, distruggono il bar del boss del quartiere e sono quindi costretti alla fuga. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corti che passione: stasera una selezione dei Nastri d’Argento

