Corti a Ponte 2025 | giovanissimi talenti a scuola di cinema

Corti a Ponte 2025: un viaggio nell’immaginazione per i giovani talenti del cinema! Il 9 maggio, a Ponte San Nicolò, si torna a celebrare i cortometraggi realizzati da bambini e ragazzi tra i 3 e i 18 anni, provenienti da scuole locali e internazionali. Un evento che promuove creatività e scoperta nel mondo del cinema!

Ponte San Nicolò, 9 maggio 2025cinema, immaginazione, scoperta: torna Corti a Ponte, il Piccolo Festival dedicato ai cortometraggi prodotti da bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, provenienti dalle scuole del territorio e da tutto il mondo. Promosso nell’ambito del Piano Nazionale cinema e. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Corti a Ponte 2025: giovanissimi talenti a scuola di cinema

