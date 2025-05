Corteo di protesta al liceo Alessi | Lo Scientifico è nel caos Serve un cambiamento reale

Un clima di fermento ha avvolto il Liceo Alessi, dove un imponente corteo di protesta ha messo in luce le urgenze di uno scientifico in crisi. Oltre 1.200 persone, tra docenti e genitori, hanno manifestato, denunciando l'abbandono delle classi e l'insoddisfazione per le attuali certificazioni, chiedendo un cambiamento reale e duraturo nel sistema educativo.

"Come anime dannate, le classi sono abbandonate", "Saltate le certificazioni, il Cambridge a rotoloni", "Indovinello: quando arriva non saluta, se la chiami non risponde se la cerchi si nasconde". Il lungo Corteo dello ScientificoAlessi (la Digos ha stimato oltre 1.200 persone tra docenti, genitori e studenti) ieri ha sfilato a Perugia contro la dirigente scolastica Laura Carmen Paladino, alla guida del liceo da fine febbraio. La manifestazione è partita da piazza Partigiani per raggiungere via Manuali, sede dell’Ufficio scolastico regionale: qui una delegazione è stata poi ricevuta dal dirigente Sergio Repetto, presente anche l’assessore all’istruzione Francesca Tizi.I motivi della protesta sono ormai noti: la gestione dell’istituto da parte della preside, il caos sulle certificazioni Cambridge, alcune gite saltate, la mancanza di un confronto aperto con la professoressa Paladino. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corteo di protesta al liceo Alessi: "Lo Scientifico è nel caos. Serve un cambiamento reale"

