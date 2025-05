Corso Vittorio Emanuele noi a piedi travolti dalle solite bici elettriche che scorrazzano per le vie del centro

Durante una domenica di passeggio in Corso Vittorio Emanuele, ho vissuto un episodio sconcertante. Mentre camminavo con mia moglie, siamo stati colpiti da una delle tante bici e scooter elettrici che invadono le vie del centro. La sorpresa è stata la totale indifferenza degli utenti, che non si sono fermati nemmeno per scusarsi.

Domenica mentre passeggiavo con mia moglie in CorsoVittorioEmanuele siamo stati travoltidallesolitebiciscooter elettriche che scorrazzano per le vie del centro. I soggetti neanche si sono fermati per chiedere scusa o capire come stava mia moglie, che per fortuna non ha avuto niente di grave. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Corso Vittorio Emanuele, noi a piedi travolti dalle solite bici elettriche che scorrazzano per le vie del centro"

Ne parlano su altre fonti

Corso Vittorio Emanuele, noi a piedi travolti dalle solite bici elettriche che scorrazzano per le vie del centro" - Domenica mentre passeggiavo con mia moglie in corso Vittorio Emanuele siamo stati travolti dalle solite bici/scooter elettriche che scorrazzano per le vie del centro. I soggetti neanche si sono fermat ... 🔗palermotoday.it

Caterina Pangrazi investita da un bus su Corso Vittorio Emanuele II: assolto l'autista del pullman - L'autista era sotto processo per omicidio stradale. I fatti risalgono al 2018. L'avvocato dell'autista: «Resta il dolore per la perdita di una giovane vita» ... 🔗msn.com

Piazza Sant’Antonio a Sassari cambia volto: ecco il progetto esecutivo - Sassari Sì al progetto esecutivo per rifare piazza Sant’Antonio. La giunta comunale ha accolto la proposta avanzata dal sindaco Giuseppe Mascia nell’ambito del processo di riqualificazione degli spazi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina Difende con Successo Odessa e Mykolaiv da Attacchi di Droni Russi: Nuove Misure di Sicurezza in Corso

Nella notte, la difesa aerea ucraina ha dichiarato di aver respinto con successo un attacco di oltre 30 droni lanciati dalle forze russe, concentrati nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, nel Sud del Paese.