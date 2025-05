Corsa scudetto riaperta | Inter a un punto dal Napoli a due giornate dalla fine

La corsa scudetto si infiamma: l'Inter è ora a un solo punto dal Napoli a soli due turni dalla conclusione del campionato. Grazie alla vittoria contro il Torino e al pareggio dei partenopei con il Genoa, l'epilogo della stagione si fa incandescente, ribaltando le aspettative e promettendo emozioni fino all'ultimo minuto.

La Corsascudetto si riapre, e non era affatto scontato. Con la vittoria dell’Inter a Torino e il pareggio del Napoli contro il Genoa, i nerazzurri si portano a un solo puntodalla vetta a due giornatedallafine. Una situazione impensabile fino a qualche settimana fa, ma il calcio ha l’abitudine di sorprendere, e per certi versi in casa nerazzurra si riavverte poderosa l’amarezza per il ko con la Roma.E ora Simone Inzaghi si ritrova davanti ad una scelta obbligata: gettarsi a capofitto in una rinCorsa che potrebbe regalare uno scudetto che sino ad un mese fa pareva dovuto, ma che ora avrebbe i contorni dell’impresa. La realtà impone scelte. Niente turnover massiccio contro la Lazio, la sfida da brividi prima della ben più abbordabile trasferta di Como (dove i cugini del Milan conquistarono il primo scudetto dell’era Berlusconi nel 1988): rientreranno i titolarissimi, dall’eroe di Inter-Barcellona Acerbi a Barella, passando per Calhanoglu e forse anche Thuram. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net