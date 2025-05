Corsa in montagna | Bertazzini sul podio ai campionati regionali Allievi

Si sono svolti domenica 11 maggio a Premana, in provincia di Lecco, i Campionati Regionali di corsa in montagna, con Francesco Gianola (Premana) e Matilde Mologni (Pool Società Atletica Alta Valseriana) che si sono laureati campioni lombardi Allievi/e. Un successo che riporta alla memoria l’ultimo Mondiale “italiano” di questa disciplina, tenutosi nella stessa località nel 2017.

Sono Francesco Gianola (Premana) e Matilde Mologni (Pool Società Atletica Alta Valseriana) i campioni lombardi Allievie di corsa in montagna. Sono i verdetti del Trofeo AS Premana, andato in scena domenica 11 maggio a Premana (Lecco), sede nel 2017 dell’ultimo Mondiale “italiano” della corsa sui. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Corsa in montagna: Bertazzini sul podio ai campionati regionali Allievi

Ne parlano su altre fonti

Campioni lombardi Allievi/e di corsa in montagna e quarta prova della Coppa Lombardia

Scrive primalavaltellina.it: La competizione organizzata dall’AS Premana celebra il campione in carica tra gli Allievi, il padrone di casa Francesco Gianola, primo al termine dei 4620 metri (235 metri di dislivello) in 18:47 per ...

CORSA IN MONTAGNA, VALSASSINESI SUL PODIO AI CAMPIONATI REGIONALI

Come scrive valsassinanews.com: VALSASSINA – Nel fine settimana si sono svolti i Campionati regionali di corsa in montagna con due appuntamenti. A Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia, si sono tenute le gare per i ...

ritrovato marco morello, leggenda della corsa in montagna, dopo giorni di ricerche nel canavese

Lo riporta gaeta.it: Il Canavese è stato al centro di una intensa mobilitazione dopo la scomparsa di Marco Morello, noto volto della corsa in montagna e riferimento per la ... sul territorio andava oltre le medaglie e i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Assetto Corsa Competizione | Il DLC GT World Challenge ? su Steam

Un nuovissimo circuito creato con tecnologia LaserScan, due nuovi veicoli, oltre 60 livree, tutti i team della stagione 2020 della GT World Challenge, nuovi algoritmi per l?IA, un generale miglioramento delle performance di gioco e tanto altro.