Corriere dello Sport | Conte sa come si fa

Nel cuore dell'emozionante sfida calcistica, Antonio Conte rivive un momento cruciale. "Corriere dello Sport" titola: "Conte sa come si fa", richiamando nostalgicamente la sua esperienza del 2012 con la Juventus. Oggi, nel 2025, il tecnico affronta una situazione simile, con il destino della sua squadra in bilico e il bisogno di risvegliare il suo istinto vincente.

Primavera 2012. Primavera 2025. Antonio Conte ha avuto un flashback. Uno di quelli che ti colpiscono nel mezzo della tensione, mentre i sogni sembrano sfilacciarsi. come allora, alla guida della Juventus, oggi si ritrova a gestire un vantaggio ridotto, un pareggio amaro e la necessità di completare l'opera. Stavolta però lo scenario è Napoli, e la tensione è tutta per lo scudetto che manca da oltre trent'anni.come racconta Fabio Mandarini sul CorrieredelloSport, il pareggio interno contro il Genoa (dopo due vantaggi sprecati) ha riportato alla memoria la stagione 2011-2012: alla 36ª giornata, la Juve di Conte pareggiò in casa con il Lecce, vedendo ridursi a un solo punto il vantaggio sul Milan. Allora sembrava tutto in bilico. Ma Conte portò a casa il titolo.