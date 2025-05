Corri con me! Not Run Alone

Unisciti a noi per un’esperienza unica con la camminata non competitiva “Corri con me! Not Run Alone”, organizzata dal Rotary Club di Montebelluna in collaborazione con il Comune. Domenica 8 giugno, alle 10:00, partiremo insieme davanti al Municipio per trascorrere una mattinata all'insegna del divertimento, della salute e della solidarietà. Ti aspettiamo!

Un claim che è un invito ma anche una sfida: “Corri con me! Not Run Alone”, così si chiama la camminata non competitiva di 4,5 km promossa dal Rotary Club di Montebelluna assieme al Comune per domenica 8 giugno. L’iniziativa, con partenza alle ore 10:00 davanti al Municipio, si propone come molto. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Corri con me! Not Run Alone

Potrebbe interessarti su Zazoom

CORRI SUL CIRCUITO DI JEDDAH IN F1 2021

CORRI SUL CIRCUITO DI JEDDAH PRIMA DEI PROFESSIONISTI IN F1(R) 2021Codemasters ed Electronic Arts aggiungono oggi l'ultimo aggiornamento gratuito del circuito con Jeddah che fa il suo debutto in F1 prima della penultima gara della stagione il 5 dicembre.