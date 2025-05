Corrado Formigli più esilarante dei Simpson | abbocca alla finta profezia sul Papa e scatena i meme video

Corrado Formigli, noto giornalista e conduttore, si è ritrovato al centro di un funny fiasco, abboccando alla finta profezia sul papa ispirata ai Simpson. La sua condivisione ha scatenato una miriade di meme e video esilaranti, dimostrando che anche i professionisti della comunicazione possono cadere in trappole divertenti. "La realtà è la mia passione", scrive, ma in questo caso...

«La realtà è la mia passione», scrive CorradoFormigli sul suo profilo Instagram accompagnando lo slogan con professione: giornalista. Suona molto divertente detto da uno che ha appena divulgato una delle bufale più esilaranti degli ultimi giorni. Ha infatti abboccato allafintaprofezia dei Simpson che avrebbero previsto l’elezione di Papa Leone XIV.Lui ha scoperto..CHEFFIGURADEMMERDA pic.twitter.comSIYzkXC2f9— Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) May 12, 2025Il fact checking di Formigli sui Simpson non è pervenutoAncora più buffo che il giornalista che conduce ogni trasmissione con il tono di chi vuole insegnarti la vita, sia caduto in una bufala digitale per la quale non serviva David Puente di Open o Paolo Attivissimo o un altro degli esperti cacciatori di fake news, ma un ragazzino di undici anni. 🔗Leggi su Secoloditalia.it